Травматолог назвал классические ошибки россиян, приводящие к падению в гололёд

В период колебаний температур, когда на улице то мороз, то плюсовая температура, велик риск возникновения гололёда на дороге. Как избежать ушибов и переломов в таких условиях, рассказал врач-травматолог Александр Аржаков.

В первую очередь медик посоветовал носить устойчивую обувь без каблука и передвигаться только по обработанным песком или солью дорогам. Если вдруг вы оказались на скользкой поверхности, следует делать аккуратные маленькие шажочки. Желательно вытащить руки из карманов, чтобы обеспечить телу правильный баланс.

«В момент падения следует принять правильную позу, а именно присесть и попробовать сгруппироваться, чтобы избежать приземления на вытянутые руки и предотвратить возможные переломы», — порекомендовал врач в беседе с URA.ru.