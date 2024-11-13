Юрист объяснил, как получить от УК деньги за ущерб от ледового ада во дворе

Если в результате плохой уборки территории был нанесён какой-либо вред жильцам, например, повреждение автомобиля снегом или получение травмы во время падения на скользкой дороге, УК должна выплатить компенсацию. Об этом сообщил РИАМО юрист Александр Хаминский.

Он заявил, что в таких случаях лучше всего зафиксировать происшествие: машину следует сфотографировать или снять на видео, а также обратиться в травмпункт. Также следует позаботиться о свидетелях, записав их контакты, и получить записи с придомовых видеокамер. После этого можно направить письменную претензию в УК, рассказал юрист.

Если же был причинён вред жизни и здоровью, то следует идти в полицию с требованием возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В случае, если ущерб был нанесён на крупных городских улицах и дорогах, то привлекать к ответственности надо уже не УК, а коммунальные службы, добавил Хаминский.