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Регион
13 января, 08:34

Москвичам рассказали о погоде в Крещенскую ночь

Вильфанд заявил, что Крещенская ночь в Москве будет теплой

Купание в Москве-реке перед Крещением. Обложка © Агентство «Москва» / Денис Гришкин

Купание в Москве-реке перед Крещением. Обложка © Агентство «Москва» / Денис Гришкин

В ночь на православный праздник Крещения в Москве прогнозируется температура в диапазоне от минус 1 до минус 4 градусов, что на 4-5 градусов выше обычных значений. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

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«Крещенская ночь в Москве будет отличаться небольшими отрицательными температурами: минус 1-4 градуса. Это на 4-5 градусов выше нормы, поэтому ночь будет сравнительно теплой», — отметил он в беседе с нашими коллегами из ТАСС.

Метеоролог добавил, что в последующие дни температура немного понизится, однако сильные морозы в Московском регионе не предсказываются.

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К слову, январская погода в Москве установила новый температурный рекорд. При этом шести округам России грозят опасные явления из-за весны в январе.

Марина Фещенко
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