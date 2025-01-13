Москвичам рассказали о погоде в Крещенскую ночь

В ночь на православный праздник Крещения в Москве прогнозируется температура в диапазоне от минус 1 до минус 4 градусов, что на 4-5 градусов выше обычных значений. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

«Крещенская ночь в Москве будет отличаться небольшими отрицательными температурами: минус 1-4 градуса. Это на 4-5 градусов выше нормы, поэтому ночь будет сравнительно теплой», — отметил он в беседе с нашими коллегами из ТАСС.