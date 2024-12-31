Тепло ли тебе, девица? Этот год стал самым жарким в Москве за всю историю

Средняя годовая температура воздуха в Москве за 2024 год составила 8,2 градуса. Это стало рекордным показателем за всю историю метео наблюдений, которая ведётся на протяжении 245 лет. Предыдущий рекорд принадлежал 2020 году, он составил 8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

Холодными месяцами в этом году оказались только январь и май, остальные девять месяцев показывали на термометре показатели выше среднего. Самым тёплым днём года стало 4 июля, когда температура воздуха достигла +33,1 градуса. А самым морозным днём стало 4 января, когда столбик термометра опустился до -24,9 градуса. Также в этом году самые высокие показатели за всю историю наблюдений показал сентябрь. Средняя температура в этом месяце составила 17,9 градуса. Предыдущий сентябрьский рекорд был установлен 180 лет назад.

«В течение 2024 года в Москве по данным Метеорологической обсерватории МГУ были обновлены 8 рекордов максимальной температуры для отдельных дней: 29 февраля, с 31 марта по 03 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября. В Метеорологической обсерватории МГУ для сохранения однородности климатических рядов продолжают использовать традиционные термометры, поэтому данные о вековых рекордах температуры здесь весьма надёжны», − заявил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Опасное явление аномально жаркой погоды — превышение климатической нормы на семь и более градусов в течение пяти и более дней подряд — было зафиксировано целых три раза: с 29 июня по 4 июля, с 10 по 15 сентября и с 25 по 29 сентября. Аномально холодная погода была зафиксирована лишь один раз — со 2 по 8 января. Сильные морозы (ниже -30 градусов) не наблюдались в Москве уже 19 лет.

Что касается зимы 2023–2024 года, то в Москве был зафиксирован значительный снежный покров: 19 февраля его высота достигла 70 см, как и в 1985 году. Однако абсолютный рекорд высоты снега (77 см) остался непобеждённым.