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30 декабря, 16:21

В новогоднюю ночь москвичи смогут увидеть северное сияние

Учёный Богачёв: Вероятность северного сияния в Новый год составляет 10–30%

Москвичам рассказали о сюрпризах погоды в новогоднюю ночь. Сейчас на Солнце наблюдаются вспышки, в связи с чем возможны магнитные бури и северные сияния. Об этом заявил RT глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

По словам учёного, за сутки зарегистрировано около 30 вспышек среднего класса, а также три вспышки высшего балла Х. В ближайшие дни спад активности на Солнце не ожидается. В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются магнитные бури среднего уровня. Вероятность полярных сияний в Новый год в европейской части страны составляет от десяти до 30%, подытожил Богачёв.

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Ранее метеозависимым людям подсказали способы пережить магнитные бури без особых мучений. Справиться с усталостью и головной болью поможет физическая активность, но главное — умеренная. Кроме того, необходимо как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Также хорошо помогают дневной сон и контрастный душ.

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freepik / vecstock

Алёна Зиновьева
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