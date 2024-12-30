В новогоднюю ночь москвичи смогут увидеть северное сияние

Москвичам рассказали о сюрпризах погоды в новогоднюю ночь. Сейчас на Солнце наблюдаются вспышки, в связи с чем возможны магнитные бури и северные сияния. Об этом заявил RT глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

По словам учёного, за сутки зарегистрировано около 30 вспышек среднего класса, а также три вспышки высшего балла Х. В ближайшие дни спад активности на Солнце не ожидается. В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются магнитные бури среднего уровня. Вероятность полярных сияний в Новый год в европейской части страны составляет от десяти до 30%, подытожил Богачёв.