«Главное — не паниковать»: Онищенко назвал способы пережить магнитную бурю

Головная боль и мигрень, бессонница и скачки давления — все эти симптомы могут возникнуть вследствие магнитной бури. Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru поделился рекомендациями, которые помогут справиться с недомоганием во время этого погодного явления. По его словам, ключ к хорошему самочувствию — соблюдение простых, но важных правил.

«Первое, что могу посоветовать — высыпаться, нормально кушать, заниматься физической активностью. Если у кого-то есть какие-то проблемы, а это, прежде всего, сердечно-сосудистые, сердце, то нужно внимательно измерять давление, принимать те лекарства, которые прописаны врачами. Самое главное — не паниковать», — отметил академик.

Онищенко подчеркнул, что магнитные бури — это естественное явление, с которым человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории. Академик добавил, что человеческий организм «готовился к этому в процессе эволюции», так что первоочередная задача каждого — «слушаться и слышать» свой организм.

Академик также советует больше времени проводить на свежем воздухе, избегая при этом интенсивных физических нагрузок.

«Если вы даже дома сидите, магнитная буря на вас действует. Это не солнечные лучи. Поэтому выходите. Но только никакого экстрима, в Олимпиаде не участвуйте», — резюмировал эксперт.