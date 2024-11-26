Отравления, глисты и летальный исход: Врач объяснила опасность сырой рыбы в ресторанах

В заведениях, подобных «Моремании», где наши коллеги из «SHOT ПРОВЕРКИ» провели целый рейд, в зал выносят красивые блюда, а на кухне творится настоящий бардак. Обычно такие рабочие условия, особенно для общепита, могут стать причиной серьёзных заболеваний, рассказала Life.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Есть заболевания, которые передаются орально-фекально, то есть человек не помыл руки после туалета, схватился за дверь, за ручку и так далее. Есть товарищи в ближнем зарубежье, у них своя гигиена. Там просто кувшинчики с водой, и они даже не понимают, как иначе. Когда они начинают вести себя так же и обслуживать людей, которые к этому не привыкли, такой человек может получить очень неприятные последствия. Елена Соломатина Кандидат медицинских наук, врач-диетолог

Чаще всего отравление или что-то похуже могут подцепить дети, а также пожилые и больные люди. У малышей появляется гепатит и ротавирусная инфекция, также есть вероятность смерти от обезвоживания. Обычно у детей быстро наступает рвота, диарея, судороги, и летальный исход достаточно част. Подростковый организм от еды в условиях антисанитарии тоже ничего хорошего не получит, а взрослый человек может столкнуться с дизентерией, сальмонеллёзом и кишечными палочками различного вида.

Нарушение микробиома приводит к пониженному иммунитету, даже если человек просто плохо себя почувствовал. Тошнота может обойтись без диареи и рвоты, но организм ослабляется. Любое другое заболевание может оказаться значительно тяжелее, или организм не справится с другой бактерией, вирусом. Особенно опасно там, где работают с морепродуктами, потому что рыба вызывает самые тяжёлые отравления. Елена Соломатина Кандидат медицинских наук, врач-диетолог

Роллы и суши — не самая хорошая еда для организма. Обычно рыба в таком блюде термически не обработана, а влажный рис является рассадником болезней. В подобных «морских» заведениях также плохо промывают посуду и часто бывает так, что на одной и той же тарелке режут и рыбу, и салат.

Глистные инвазии не сразу можно распознать, они развиваются в ослабленном организме. Долгое время никто не связывает это с тем, что где-то принимал пищу. Пониженный иммунитет, непонятные аллергии связывают с другими продуктами питания и обстоятельствами. Всё это опасно, и от этого можно умереть, заразившись в этом заведении. Елена Соломатина Кандидат медицинских наук, врач-диетолог