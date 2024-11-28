Вкусные «супергерои»: Названы продукты, которые спасут от ужасного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта, он же галитоз — распространённая и деликатная проблема, с которой сталкиваются многие. Врач-стоматолог, реставратор Иван Рузин пояснил Life.ru, что помимо регулярной гигиенической чистки зубов, свежесть дыхания можно поддерживать с помощью правильного питания.

Специалист отметил, что свежие овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь и сельдерей, благодаря своей текстуре помогают очищать зубы и удалять остатки пищи. Яблоки также содержат антиоксиданты, которые борются с бактериями.

Цитрусовые, такие как лимоны и апельсины, стимулируют слюноотделение, способствуя естественному очищению полости рта и снижению размножения бактерий. Витамин С, содержащийся в этих фруктах, укрепляет десны и обладает противомикробными свойствами.

Свежесть дыхания можно поддерживать не только с помощью регулярной чистки зубов, но и благодаря определённым продуктам, которые помогают нейтрализовать запахи и обеспечивают дополнительную защиту для здоровья полости рта Иван Рузин Врач-стоматолог, реставратор

Рузин также посоветовал включить в рацион зелень — петрушку, мяту и базилик. Хлорофилл в этих травах действует как натуральный дезодорант, подавляя бактерии. Продукты с пробиотиками, такие, как йогурт и кефир, помогают нормализовать микрофлору кишечника и рта, снижая уровень сероводорода.

Врач порекомендовал пить зелёный чай, богатый полифенолами, которые помогают бороться с бактериями и нейтрализуют ароматы. Он подчеркнул, что этот напиток не окрашивает зубы в отличие от чёрного. Также стоматолог отметил, что недостаток воды может снизить выработку слюны, что способствует размножению бактерий, поэтому важно пить достаточно жидкости.

Имбирь, по словам специалиста, является природным антисептиком, который помогает бороться с неприятным запахом. Он нейтрализует серосодержащие соединения и способствует улучшению пищеварения.

«Все перечисленные продукты могут стать отличным дополнением к привычной гигиене полости рта. Однако важно помнить, что неприятный запах изо рта может быть вызван и другими факторами, такими как заболевания зубов, дёсен, желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей», — заключил врач и посоветовал обратиться к специалисту, если проблема несвежего дыхания сохраняется долго.