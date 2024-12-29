Сегодня на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку уровня Х. Такое явление было замечено впервые с 8 декабря. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с РИА «Новости».

«Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучение зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события – X1.1», — сказал Богачёв.

Эксперт пояснил, что активность на Солнце фиксируют уже целую неделю. За этот период число вспышек выросло вдвое. Богачёв отметил, что есть вероятность влияния на Землю. Предварительно прогнозируют умеренную магнитную бурю с 31 декабря на 1 января.