Землю накрыла незначительная магнитная буря класса G1

«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — написал эксперт, добавив, что причиной явления стал плотный поток солнечного ветра.

Недавно Life.ru выяснил у академика РАН Геннадия Онищенко, как пережить магнитную бурю. Он отметил, что достаточно будет соблюдать простые правила: хорошо спать, нормально есть, заниматься физической активностью, измерять давление, принимать те лекарства, которые вам прописаны врачом.