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Регион
17 декабря, 09:04

Землю накрыла незначительная магнитная буря класса G1

Сегодня утром Землю накрыла незначительная магнитная буря класса G1. Она продлится недолго, пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — написал эксперт, добавив, что причиной явления стал плотный поток солнечного ветра.

Поставили точку: Учёные выяснили, вредят ли магнитные бури здоровью человека
Поставили точку: Учёные выяснили, вредят ли магнитные бури здоровью человека

Недавно Life.ru выяснил у академика РАН Геннадия Онищенко, как пережить магнитную бурю. Он отметил, что достаточно будет соблюдать простые правила: хорошо спать, нормально есть, заниматься физической активностью, измерять давление, принимать те лекарства, которые вам прописаны врачом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Николай Рюмин
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