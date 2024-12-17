Землю накрыла незначительная магнитная буря класса G1
Сегодня утром Землю накрыла незначительная магнитная буря класса G1. Она продлится недолго, пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — написал эксперт, добавив, что причиной явления стал плотный поток солнечного ветра.
Недавно Life.ru выяснил у академика РАН Геннадия Онищенко, как пережить магнитную бурю. Он отметил, что достаточно будет соблюдать простые правила: хорошо спать, нормально есть, заниматься физической активностью, измерять давление, принимать те лекарства, которые вам прописаны врачом.
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