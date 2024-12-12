Поставили точку: Учёные выяснили, вредят ли магнитные бури здоровью человека

ТАСС выпустил специальный проект, который посвящён изучению природы магнитных бурь и их потенциального влияния на здоровье людей. Для этого журналисты связались с Артёмом Абуниным, директором Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук, чтобы получить экспертное мнение и прояснить этот вопрос.

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. «Космическая погода стала популярной темой обсуждения в последние годы. Сообщения о надвигающихся магнитных бурях привлекают внимание многих людей. Однако зачастую такие материалы содержат предположения и даже явные искажения фактов. Чтобы глубже понять эту тему, необходимо уметь отличать достоверную информацию от мифов», — считает Абунин.

История изучения влияния солнечной активности на земные организмы началась с работ советского биофизика Александра Чижевского. Он предположил, что солнечные циклы могут влиять на эпидемии и социальные события. Несмотря на критику и обвинения в шарлатанстве, его идеи периодически привлекают внимание учёных.

В 1961 году исследование, проведённое под руководством астронома Мстислава Гневышева, показало, что в дни повышенной магнитной активности уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Свердловске возрастал почти в три раза. Позже учёные из Литвы также подтвердили наличие этой связи.

Тем не менее не все эксперты согласны с этими результатами. Исследователи из США и Западной Европы часто отвергают идею о влиянии магнитных бурь, утверждая, что сложно отделить их воздействие от других факторов, таких как изменения атмосферного давления или температуры.

Влияние магнитных бурь на технические системы уже неоднократно подтверждалось: в 1979 году американская космическая станция SkyLab преждевременно сошла с орбиты, а в 1989 году мощная магнитная буря привела к отключению электроснабжения в канадской провинции Квебек.

Артём Абунин считает, что гипотеза о самовнушении как основном факторе влияния магнитных бурь на здоровье вызывает сомнения. Спецпроект ТАСС призывает читателей самостоятельно сделать выводы, изучив доступные данные и научные исследования по этой теме.