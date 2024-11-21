Магнитные бури, гудбай: Учёный сообщил Life.ru о прохождении пика солнечной активности
Астрофизик Эйсмонт заявил о снижении числа магнитных бурь в ближайшие годы
Солнце «живёт» 11-летними синусоидальными циклами, чередуя этапы с высокой и низкой активностью. В этом году Земля пережила большой максимум, ощутив на себе мощь вспышек через регулярные магнитные бури. Однако в ближайшие годы звезда будет снижать интенсивность выбросов, рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
«Что магнитных бурь больше не будет, конечно, такого утверждать нельзя. Скорее всего, даже они будут. Но вот интенсивность их и частота, конечно, пойдут на спад, потому что пройден максимум солнечной активности, и дальше мы будем двигаться к минимуму. До минимума нам нужно будет ждать примерно пять-шесть лет. После этого мы достигнем минимума и дальше снова будем двигаться к максимуму», — объяснил учёный.
Астрофизик акцентировал внимание на том, что синусоида, отражающая график изменения солнечной активности, не всегда симметрична и предсказуема. В некоторые годы пиковые состояния звезды могут не превышать даже средних значений последующих периодов. Этот факт не даёт учёным заблаговременно угадывать дату и время вспышек. Нынешние возможности позволяют лишь определять момент перехода из сезона спокойствия в сезон повышенной активности, подытожил Эйсмонт.
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