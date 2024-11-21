Магнитные бури, гудбай: Учёный сообщил Life.ru о прохождении пика солнечной активности

Солнце «живёт» 11-летними синусоидальными циклами, чередуя этапы с высокой и низкой активностью. В этом году Земля пережила большой максимум, ощутив на себе мощь вспышек через регулярные магнитные бури. Однако в ближайшие годы звезда будет снижать интенсивность выбросов, рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Что магнитных бурь больше не будет, конечно, такого утверждать нельзя. Скорее всего, даже они будут. Но вот интенсивность их и частота, конечно, пойдут на спад, потому что пройден максимум солнечной активности, и дальше мы будем двигаться к минимуму. До минимума нам нужно будет ждать примерно пять-шесть лет. После этого мы достигнем минимума и дальше снова будем двигаться к максимуму», — объяснил учёный.