Названы регионы России с рекордной для сентября жарой Вильфанд сообщил о температурных рекордах в городах СЗФО, Поволжья и Урала 13 сентября, 14:56 В России осень бьёт рекорды по жаркой погоде. Обложка © freepik

В России погода не перестаёт удивлять своими рекордами, максимальные температурные показатели зафиксированы в Поволжье, на Урале и в большинстве городов Северо-Западного федерального округа. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекорды в Северо-Западном федеральном округе вчера были в Санкт-Петербурге: температура составила 25,6 градуса. Для 12 сентября это рекордное значение за весь период наблюдений», — пояснил он.

Синоптик отметил, что в Петрозаводске столбик термометра поднялся до 27,7 градуса, в Великом Новгороде —до 24,8, что побило показатели за последние 50 лет. Также изнывают от аномальной жары Саранск и Йошкар-Ола, где температура достигла 28 градусов. Даже в Салехарде продолжается летнее тепло, там днём фиксируется до +22.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро сообщила, что жители и гости российской столицы смогут наслаждаться необычайно тёплой осенью ещё две недели. Летняя погода в Москве продержится до 25 сентября.

Авторы Татьяна Миссуми