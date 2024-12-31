Космическое волшебство: Спутники засняли виновника новогоднего снегопада в Москве

Напомним, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил жителей Камчатки и Чукотки с Новым 2025 годом. Там обращение увидели на девять часов раньше, чем в Москве. В нём лидер России сказал, что сегодня главной задачей страны стала защита суверенитета. Граждане продолжают вносить свой вклад в обеспечение безопасности наших территорий. Путин подчеркнул, что мысли миллионов россиян сейчас вместе с бойцами СВО, которые обеспечивают народу гарантии мира и безопасности.