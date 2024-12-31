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31 декабря, 13:17

Космическое волшебство: Спутники засняли виновника новогоднего снегопада в Москве

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря

Москва. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Москва. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», которые сняли накрывший Москву 31 декабря циклон. Фото виновника волшебного снегопада в российской столице опубликовано в Telegram-канале.

Циклон над Москвой. Фото © Телеграм / «Роскосмос»

Циклон над Москвой. Фото © Телеграм / «Роскосмос»

«К празднику столицу накрыл снегопад», — заметили в «Роскосмосе».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил жителей Камчатки и Чукотки с Новым 2025 годом. Там обращение увидели на девять часов раньше, чем в Москве. В нём лидер России сказал, что сегодня главной задачей страны стала защита суверенитета. Граждане продолжают вносить свой вклад в обеспечение безопасности наших территорий. Путин подчеркнул, что мысли миллионов россиян сейчас вместе с бойцами СВО, которые обеспечивают народу гарантии мира и безопасности.

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Андрей Бражников
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