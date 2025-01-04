Водитель упавшего автомобиля в Москву-реку погиб

Тело водителя обнаружили внутри упавшего в Москву-реку Volkswagen Polo. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, машину обнаружили в 15 метрах от берега Лужнецкой набережной, на глубине трёх метров. Выбраться из салона водитель не смог.