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4 января, 11:15

Водитель упавшего автомобиля в Москву-реку погиб

SHOT: Тело водителя обнаружили внутри упавшего в Москву-реку автомобиля

Тело водителя обнаружили внутри упавшего в Москву-реку Volkswagen Polo. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, машину обнаружили в 15 метрах от берега Лужнецкой набережной, на глубине трёх метров. Выбраться из салона водитель не смог.

Life.ru публикует кадры момента падения автомобиля в Москву-реку
Life.ru публикует кадры момента падения автомобиля в Москву-реку

Как ранее сообщал Life.ru, автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной. Для проведения поисково-спасательных работ спасатели привлекали водолазов. По предварителоьным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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