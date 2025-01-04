Life.ru публикует кадры момента падения автомобиля в Москву-реку

SHOT опубликовал кадры момента падения белого Volkswagen Polo в Москву-реку. На кадрах видно, что машина некоторое время стояла на перекрёстке, после чего улетела в воду.

Момент падения автомобиля в реку. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, поиски тех, кто находился внутри, сейчас продолжаются. Машина уходила под воду около семи минут.