Life.ru публикует кадры момента падения автомобиля в Москву-реку
SHOT: Появились кадры момента падения автомобиля в Москву-реку
SHOT опубликовал кадры момента падения белого Volkswagen Polo в Москву-реку. На кадрах видно, что машина некоторое время стояла на перекрёстке, после чего улетела в воду.
Момент падения автомобиля в реку. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, поиски тех, кто находился внутри, сейчас продолжаются. Машина уходила под воду около семи минут.
Как ранее сообщал Life.ru, автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной. Экстренные службы уже работают на месте происшествия, а для проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы.
Telegram / SHOT