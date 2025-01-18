Момент падения Range Rover с тремя людьми в Фонтанку в Петербурге попал на видео
Автомобиль Range Rover, вылетевший в замёрзшую реку Фонтанку в Петербурге, сначала на большой скорости снёс фонарный столб, а потом упал в воду. Момент падения машины показал телеграм-канал Mash на Мойке.
Внедорожник упал в реку в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
На место ДТП сбежались очевидцы. Водителя и пассажиров эвакуировали меньше чем за десять минут. Пустой Range Rover вытащили из воды примерно через два часа. Сейчас на участке специалисты «Мостотреста» установили временное ограждение для обеспечения безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге автомобиль с тремя людьми протаранил ограждение и упал в Фонтанку. К счастью, всем удалось выбраться без тяжёлых травм. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения.