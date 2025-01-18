Момент падения Range Rover с тремя людьми в Фонтанку в Петербурге попал на видео

Автомобиль Range Rover, вылетевший в замёрзшую реку Фонтанку в Петербурге, сначала на большой скорости снёс фонарный столб, а потом упал в воду. Момент падения машины показал телеграм-канал Mash на Мойке.

Внедорожник упал в реку в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На место ДТП сбежались очевидцы. Водителя и пассажиров эвакуировали меньше чем за десять минут. Пустой Range Rover вытащили из воды примерно через два часа. Сейчас на участке специалисты «Мостотреста» установили временное ограждение для обеспечения безопасности.