Life.ru узнал личность владельца автомобиля, упавшего в Москву-реку

Водитель Volkswagen Polo, который упал в Москву-реку, владел автомобилем чуть более четырёх лет. Последний раз он проходил обслуживание всего несколько месяцев назад, узнал SHOT.

Водитель автомобиля, упавшего в Москву-реку, владел иномаркой больше четырёх лет. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, машина зарегистрирована на 43-летнего Анатолия К. Он приобрёл иномарку 2015 года выпуска осенью 2020 года и являлся её вторым владельцем. За время эксплуатации мужчина единожды попадал в ДТП. Последнее техническое обслуживание автомобиля было проведено в ноябре, на тот момент пробег составлял около 143 тысяч километров.

Тело погибшего водителя уже извлечено из воды. Спасатели также нашли на месте трагедии чёрный портфель, который, предположительно, принадлежал погибшему водителю. Столичная прокуратура начала расследование обстоятельств аварии.