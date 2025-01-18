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18 января, 09:47

Пять человек пострадали при падении машины в реку в Москве

В Москве на Нагатинской набережной машина рухнула в реку

В Москве на Нагатинской набережной внедорожник Chevrolet Tahoe сорвался с дороги и рухнул в воду. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

В Москве на Нагатинской набережной внедорожник Chevrolet Tahoe сорвался с дороги и рухнул в воду. Фото © 360.ru

В Москве на Нагатинской набережной внедорожник Chevrolet Tahoe сорвался с дороги и рухнул в воду. Фото © 360.ru

Сообщается, что инцидент произошёл 18 января ранним утром. Пострадали пять человек. Спасатели оперативно достали их реки, а машину подняли с помощью крана.

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Аналогичное происшествие ранее произошло в Санкт-Петербурге. Там автомобиль с тремя людьми протаранил ограждение и упал в Фонтанку. К счастью, всем удалось выбраться без тяжёлых травм. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / jgolby

Николай Рюмин
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