Пять человек пострадали при падении машины в реку в Москве
В Москве на Нагатинской набережной машина рухнула в реку
В Москве на Нагатинской набережной внедорожник Chevrolet Tahoe сорвался с дороги и рухнул в воду. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.
В Москве на Нагатинской набережной внедорожник Chevrolet Tahoe сорвался с дороги и рухнул в воду. Фото © 360.ru
Сообщается, что инцидент произошёл 18 января ранним утром. Пострадали пять человек. Спасатели оперативно достали их реки, а машину подняли с помощью крана.
Аналогичное происшествие ранее произошло в Санкт-Петербурге. Там автомобиль с тремя людьми протаранил ограждение и упал в Фонтанку. К счастью, всем удалось выбраться без тяжёлых травм. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения.
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