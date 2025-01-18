Пять человек пострадали при падении машины в реку в Москве

В Москве на Нагатинской набережной внедорожник Chevrolet Tahoe сорвался с дороги и рухнул в воду. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

В Москве на Нагатинской набережной внедорожник Chevrolet Tahoe сорвался с дороги и рухнул в воду. Фото © 360.ru

Сообщается, что инцидент произошёл 18 января ранним утром. Пострадали пять человек. Спасатели оперативно достали их реки, а машину подняли с помощью крана.