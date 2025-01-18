Life.ru публикует момент ДТП с авто, рухнувшим в реку в Петербурге

Момент ДТП с машиной, которая улетела в Обводный канал в Санкт-Петербурге, попал на камеру видеорегистратора. Кадры публикует SHOT.

Момент ДТП с машиной, которая улетела в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT

На кадрах видно, что после столкновения с другой машиной, чёрная легковушка прибавила скорость и вылетела в воду. Предварительно, в салоне находилось два человека. Спасатели достали из воды одну девушку, она передана медикам.