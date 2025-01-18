Life.ru публикует момент ДТП с авто, рухнувшим в реку в Петербурге
SHOT: Момент ДТП с авто, упавшим в Обводный канал в Петербурге, попал на видео
Момент ДТП с машиной, которая улетела в Обводный канал в Санкт-Петербурге, попал на камеру видеорегистратора. Кадры публикует SHOT.
Момент ДТП с машиной, которая улетела в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Видео
© SHOT
На кадрах видно, что после столкновения с другой машиной, чёрная легковушка прибавила скорость и вылетела в воду. Предварительно, в салоне находилось два человека. Спасатели достали из воды одну девушку, она передана медикам.
По данным телеграм-канала, первыми на помощь бросились случайные прохожие, которые нашли трос и спустили одного из них в воду.
Как сообщалось ранее, в Петербурге автомобиль попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Стоит отметить, что это уже вторая «водная авария» за сутки. До этого в Северной столице автомобиль с тремя людьми протаранил ограждение и угодил прямо в Фонтанку. К счастью, всем удалось выбраться без тяжёлых травм.
SHOT