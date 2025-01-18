Рухнувшую в Обводный канал в Петербурге машину подняли из воды, известно об одной жертве
В Петербурге из салона упавшего в Обводный канал авто извлекли труп человека
Кадры с места аварии в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
Рухнувшую в Обводный канал в Санкт-Петербурге машину подняли из воды. По информации местной полиции, из неё извлекли тело человека без признаков жизни. Проводится проверка по факту происшествия.
Рухнувшую в Обводный канал легковушку краном подняли из ледяной воды. Видео © Telegram / Mash на Мойке
«По предварительным данным, одну девушку извлекли из салона упавшего в Обводный канал автомобиля.< > В автомобиле находился человек без признаков жизни», — рассказали в полиции.
По данным «Mash на Мойке», девушку госпитализировали в НИИ Джанелидзе в состоянии клинической смерти. Утонувшее авто зарегистрировано на 37-летнюю Марину С.
Как сообщалось ранее, в Петербурге автомобиль попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Стоит отметить, что это не первая «водная авария» за сутки. До этого в Северной столице автомобиль с тремя людьми протаранил ограждение и угодил прямо в Фонтанку. К счастью, всем удалось выбраться без тяжёлых травм.