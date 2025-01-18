Рухнувшую в Обводный канал в Петербурге машину подняли из воды, известно об одной жертве

Рухнувшую в Обводный канал в Санкт-Петербурге машину подняли из воды. По информации местной полиции, из неё извлекли тело человека без признаков жизни. Проводится проверка по факту происшествия.

Рухнувшую в Обводный канал легковушку краном подняли из ледяной воды. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«По предварительным данным, одну девушку извлекли из салона упавшего в Обводный канал автомобиля.< > В автомобиле находился человек без признаков жизни», — рассказали в полиции.