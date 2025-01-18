Легковушку разорвало на части после ДТП в Москве, есть погибшие

В Москве произошла авария, в результате которой автомобиль врезался в столб и взорвался. Предварительно, два человека погибли, сообщает 360.ru.

Кадры с огненного ДТП, где погибли два человека. Видео © ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Инцидент произошёл на Московском скоростном диаметре в районе Лефортово. Водитель чёрной иномарки влетел в столб на высокой скорости после столкновения с другим авто. Машина сразу же загорелась и взорвалась, её разорвало на части. Предварительно, в автомобиле находились три человека, двое из них погибли.