Легковушку разорвало на части после ДТП в Москве, есть погибшие
360.ru: Автомобиль врезался в столб и загорелся в Москве, есть погибшие
В Москве произошла авария, в результате которой автомобиль врезался в столб и взорвался. Предварительно, два человека погибли, сообщает 360.ru.
Кадры с огненного ДТП, где погибли два человека. Видео © ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
Инцидент произошёл на Московском скоростном диаметре в районе Лефортово. Водитель чёрной иномарки влетел в столб на высокой скорости после столкновения с другим авто. Машина сразу же загорелась и взорвалась, её разорвало на части. Предварительно, в автомобиле находились три человека, двое из них погибли.
Ранее сообщалось, что спасённая из Обводного канала женщина умерла в больнице в Петербурге. Предварительно, она провела в ледяной воде около получаса. Вторая женщина погибла на месте ДТП.
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