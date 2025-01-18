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Регион
18 января, 09:10

На трассе под челябинском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы

В Челябинской области два человека погибли и пять пострадали в ДТП с автобусом

На трассе Челябинск-Еткуль столкнулся автобус ПАЗ и легковой автомобиль Honda Civic. Два человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы, докладывает пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Смертельное ДТП под Челябинском. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области

«В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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Ранее два человека стали жертвами массового ДТП с бензовозом и фурой на 535-м км федеральной трассы «Р-404» Тюмень — Ханты-Мансийск. Из-за страшной аварии пришлось перекрыть часть дороги, движение осуществлялось в реверсивном порядке.

Обложка ©

Telegram / МЧС Челябинской области

Николай Рюмин
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