На трассе под челябинском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы
В Челябинской области два человека погибли и пять пострадали в ДТП с автобусом
На трассе Челябинск-Еткуль столкнулся автобус ПАЗ и легковой автомобиль Honda Civic. Два человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы, докладывает пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Смертельное ДТП под Челябинском. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области
«В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Ранее два человека стали жертвами массового ДТП с бензовозом и фурой на 535-м км федеральной трассы «Р-404» Тюмень — Ханты-Мансийск. Из-за страшной аварии пришлось перекрыть часть дороги, движение осуществлялось в реверсивном порядке.
Telegram / МЧС Челябинской области