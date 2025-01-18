На трассе под челябинском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы

На трассе Челябинск-Еткуль столкнулся автобус ПАЗ и легковой автомобиль Honda Civic. Два человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы, докладывает пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Смертельное ДТП под Челябинском. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области

«В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.