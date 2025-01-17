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17 января, 05:17

Смертельное массовое ДТП с бензовозом и фурой парализовало федеральную трассу «Р-404»

Два человека стали жертвами массового ДТП с бензовозом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Место массового ДТП с бензовозом на 535-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области

Место массового ДТП с бензовозом на 535-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека стали жертвами массового ДТП с бензовозом и фурой на 535-м км федеральной трассы «Р-404» Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции и Прокуратуре Тюменской области.

Место массового ДТП с бензовозом на 535-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Видео © Госавтоинспекция Тюменской области

«Столкнулись четыре автомобиля: бензовоз MAN, большегруз МАЗ, ВАЗ и Kia. <…> В результате ДТП 35-летний водитель бензовоза MAN, житель г. Кургана и 48-летний водитель фуры МАЗ, житель Чечни, погибли. Другие участники аварии не пострадали», — рассказали в ГАИ.

Место массового ДТП с бензовозом на 535-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области

Место массового ДТП с бензовозом на 535-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительной версии, МАЗ выехал на встречку и влетел в ВАЗ и бензовоз. В результате столкновения у последнего вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль Kia. Из-за страшного ДТП пришлось перекрыть часть трассы, движение осуществлялось в реверсивном порядке. Прокуратура Уватского района Тюменской области организовала проверку по факту смертельной аварии.

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Андрей Бражников
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