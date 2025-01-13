В Башкирии покатушки на «ватрушке» закончились трагедией для 19-летнего парня
В Башкирии молодой человек погиб, катаясь на прицепленном к машине тюбинге
Опасное развлечение закончилось трагедией в Башкирии. Фото © Telegram / Владимир Севастьянов
В Альшеевском районе Башкирии опасное развлечение закончилось трагедией для 19-летнего парня. В субботу, 11 января, молодой человек решил покататься на «ватрушке», прицепив её к машине друга. В итоге при маневрировании автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с припаркованной Lada Priora, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
Молодой человек погиб. Фото © Telegram / Владимир Севастьянов
В результате ДТП парень, рискнувший прокатиться с ветерком на тюбинге, скончался в больнице. Кроме того, выяснилось, что его друг, сидевший за рулём, не имел водительских прав. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее похожий страшный случай произошёл в Казани. Там помощница тренера по гимнастике разбилась, катаясь на «ватрушке». 20-летняя девушка влетела в забор и получила серьёзные травмы головы, скончавшись в больнице. Теперь в её смерти могут обвинить подругу, которая везла погибшую на тюбинге, прицепленном к автомобилю. Судя по кадрам с камер, лихачка не сразу заметила, что девушка на полной скорости влетела в дорожный знак и получила травмы.