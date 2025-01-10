Не забор, а столб: Стали известны подробности гибели девушки на «ватрушке» в Казани

Сотрудники МВД по Республике Татарстан выяснили новые подробности по делу о гибели 20-летней помощницы тренера по художественной гимнастике. В смерти девушки могут обвинить её подругу, которая везла погибшую на тюбинге, прицепленном к автомобилю.

Момент трагедии попал на видео. Видео: © Telegram / МВД по РТ

Как сообщили с пресс-службе МВД по региону, 8 января в экстренные службы поступило обращение о пострадавшей, которая въехала в забор во время катания на «ватрушке», однако на месте происшествия были выявлены несоответствия реальности показаниям свидетелей.

«На месте происшествия отсутствовали следы крови. Однако биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 км от места предположительной гибели девушки. Кроме этого, в ходе просмотра видеокамер установлено, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля «Хендэ Гец», водитель которого вопреки правилам дорожного движения, фактически перевозил пассажира вне кабины», — говорится в сообщении.

За рулём авто, по версии следствия, находилась 22-летняя подруга погибшей. Судя по кадрам с камер, лихачка не сразу заметила, что подруга на полной скорости влетела в дорожный знак и получила травмы. На допросе она во всём призналась и раскаялась. Её отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители продолжают устанавливать детали смертельного инцидента.