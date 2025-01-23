Трамп утвердил указ о признании террористами хуситов из «Ансар Аллах»

Президент Дональд Трамп подписал указ, инициирующий признание движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» террористической группировкой на территории США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Хуситы представляют угрозу американским гражданам и сотрудникам на Ближнем Востоке, а также ставят под удар безопасность союзников и стабильность морской торговли», — говорится в указе Трампа.

В документе отмечается, что с 2023 года хуситы не раз атаковали американские военные суда в Красном море, а также с 2014 года противодействуют законной власти Йемена, захватив крупные населённые пункты.

Кроме того, указ упоминает атаки группировки на объекты Саудовской Аравии и ОАЭ и сотни ракет, выпущенных по Израилю в 2023 году.