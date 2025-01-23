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Регион
22 января, 23:59

Трамп утвердил указ о признании террористами хуситов из «Ансар Аллах»

Президент Дональд Трамп подписал указ, инициирующий признание движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» террористической группировкой на территории США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Хуситы представляют угрозу американским гражданам и сотрудникам на Ближнем Востоке, а также ставят под удар безопасность союзников и стабильность морской торговли», — говорится в указе Трампа.

Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве
Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве

В документе отмечается, что с 2023 года хуситы не раз атаковали американские военные суда в Красном море, а также с 2014 года противодействуют законной власти Йемена, захватив крупные населённые пункты.

Кроме того, указ упоминает атаки группировки на объекты Саудовской Аравии и ОАЭ и сотни ракет, выпущенных по Израилю в 2023 году.

Накануне йеменские хуситы из «Ансар Аллах» сообщили о прекращении нападений на коммерческие суда, не связанные с Израилем. Этот шаг является следствием достигнутого перемирия в секторе Газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ saeediex

Лия Мурадьян
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