Хуситы объявили о прекращении атак на суда, которые не связаны с Израилем

Йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о прекращении атак на коммерческие суда, не имеющих отношения к Израилю. Этот шаг связан с достигнутым перемирием в секторе Газа. Как заявил ТАСС заместитель главы пресс-службы хуситов Насреддин Амер, удары по еврейскому государству также будут приостановлены на время действия соглашения о прекращении огня.

«Наши операции в поддержку палестинского народа в глубине вражеского израильского образования были остановлены, равно как и действие ограничений, которые распространялись на суда, следовавшие в израильские порты», — отметил Амер.