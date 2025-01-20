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Регион
20 января, 19:35

Хуситы объявили о прекращении атак на суда, которые не связаны с Израилем

Йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о прекращении атак на коммерческие суда, не имеющих отношения к Израилю. Этот шаг связан с достигнутым перемирием в секторе Газа. Как заявил ТАСС заместитель главы пресс-службы хуситов Насреддин Амер, удары по еврейскому государству также будут приостановлены на время действия соглашения о прекращении огня.

«Наши операции в поддержку палестинского народа в глубине вражеского израильского образования были остановлены, равно как и действие ограничений, которые распространялись на суда, следовавшие в израильские порты», — отметил Амер.

При этом хуситы продолжат предпринимать меры против коммерческих судов, связанных с Израилем. Амер пояснил, что окончательная приостановка подобных операций возможна только после полного выполнения всех пунктов соглашения. Движение оставляет за собой право вернуться к ударам по иностранным судам в случае новой агрессии против Йемена, заключил собеседник агентства.

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Напомним, что соглашение о прекращении огня в Газе было подписано 16 января при посредничестве США и Катара. Переговоры по второму этапу перемирия между ХАМАС и Израилем начнутся 3 февраля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny

Тимур Хингеев
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