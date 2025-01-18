Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве
Al Masirah: Хуситы нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Израиля
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении хуситами удара по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. По его словам, баллистическая ракета поразили цель с высокой точностью, а системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля не смогли перехватить снаряд.
«Ракетные войска <…> провели военную операцию, нанеся удар по так называемому министерству обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив, — Прим. Life.ru) с помощью баллистической ракеты «Зульфикар», — сообщил Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
В свою очередь, пресс-служба израильской армии проинформировала, что из-за ракетного удара в ряде районов в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги. По их словам, ВВС Израиля успешно перехватили ракету. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.
Абдель Малик аль-Хуси предупреждал о возобновлении ударов в случае выхода Израиля из соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Лидер «Ансар Аллах» заявлял об ударах хуситами по израильской территории и коммерческим судам, если Иерусалим «не остановит эскалацию и не прекратит практики коллективного наказания до реализации соглашения».
Ранее хуситы снова атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Сариа подчеркнул, что после нападения судно Соединённых Штатов было вынуждено переместиться к наиболее отдалённому северу моря. Он также отметил, что удары по группе авианосцев американских ВМС продолжались девять часов. Двумя днями ранее, 10 января, хуситы уже атаковывали знаменитый американский авианосец.
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