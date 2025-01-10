Хуситы атаковали знаменитый американский авианосец в Красном море
Хуситы заявили об атаке на авианосец USS Harry S. Truman в Красном море
Повстанцы из йеменского движения «Ансар Аллах», известные также как хуситы, атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил Яхья Сариа, представитель вооружённых сил, созданных мятежниками.
«За последние 48 часов вооружённые силы провели ряд военных операций, самой значимой из которых стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и несколько сопровождавших его военных кораблей на севере Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и БПЛА», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Он утверждает, что цель операции была успешно выполнена.
Также Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по Тель-Авиву тремя БПЛА. По данным Al Masirah, йеменские порты хуситов Ходейда и Рас-Иса подверглись серии авиаударов США и Британии.
Ранее хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции вблизи Тель-Авива. Кроме того, они сообщили, что ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. А также с помощью дрона уничтожили «критически важную цель израильского противника» в районе Тель-Авива.
ТАСС / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA