Хуситы атаковали знаменитый американский авианосец в Красном море

Повстанцы из йеменского движения «Ансар Аллах», известные также как хуситы, атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил Яхья Сариа, представитель вооружённых сил, созданных мятежниками.

«За последние 48 часов вооружённые силы провели ряд военных операций, самой значимой из которых стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и несколько сопровождавших его военных кораблей на севере Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и БПЛА», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он утверждает, что цель операции была успешно выполнена.