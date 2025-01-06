Хуситы атаковали американский авианосец во время подготовки к удару по Йемену

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» сообщило, что совершило атаку на авианосец ВМС США USS Harry Truman. Удар по кораблю был нанесён в северной части Красного моря во время подготовки американских военных к авианалёту на Йемен.

«Операция была проведена с использованием двух крылатых ракет и четырёх беспилотников в то время, когда американский противник готовился нанести крупный воздушный удар по нашей стране. Наша операция привела к провалу американской атаки», — указано в заявлении военного крыла движения.