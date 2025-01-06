Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 19:50

Хуситы атаковали американский авианосец во время подготовки к удару по Йемену

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» сообщило, что совершило атаку на авианосец ВМС США USS Harry Truman. Удар по кораблю был нанесён в северной части Красного моря во время подготовки американских военных к авианалёту на Йемен.

«Операция была проведена с использованием двух крылатых ракет и четырёх беспилотников в то время, когда американский противник готовился нанести крупный воздушный удар по нашей стране. Наша операция привела к провалу американской атаки», — указано в заявлении военного крыла движения.

А несколькими днями ранее хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по электростанции в районе Тель-Авива. По словам мятежников, цель была поражена.

Хуситы заявили об уничтожении американского «Жнеца» над Йеменом
Хуситы заявили об уничтожении американского «Жнеца» над Йеменом
Обложка ©

Flickr / U.S. Pacific Fleet

Полина Никифорова
  • Новости
  • йемен
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar