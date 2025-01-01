Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 08:46

Хуситы заявили об уничтожении американского «Жнеца» над Йеменом

Сариа: Хуситы уничтожили американский БПЛА MQ-9 Reaper над Йеменом

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец») над провинцией Мариб. По словам представителя армии хуситов Яхьи Сариа, дрон выполнял враждебные задачи.

«Средства противовоздушной обороны йеменских вооружённых сил смогли уничтожить американский беспилотник MQ-9, который выполнял враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Мариб», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, это уже второй такой БПЛА, уничтоженный в Йемене за последние трое суток. Всего же, утверждает Сариа, хуситы сбили 14 MQ-9 Reaper с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Хуситы заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по главному аэропорту Израиля
Хуситы заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по главному аэропорту Израиля

Накануне хуситы заявили, что ударили ракетами по американскому авианосцу и сорвали воздушную атаку на Йемен. Утверждается, что был атакован USS Harry S. Truman.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Никита Никонов
  • Новости
  • йемен
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar