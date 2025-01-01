Хуситы заявили об уничтожении американского «Жнеца» над Йеменом

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец») над провинцией Мариб. По словам представителя армии хуситов Яхьи Сариа, дрон выполнял враждебные задачи.

«Средства противовоздушной обороны йеменских вооружённых сил смогли уничтожить американский беспилотник MQ-9, который выполнял враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Мариб», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, это уже второй такой БПЛА, уничтоженный в Йемене за последние трое суток. Всего же, утверждает Сариа, хуситы сбили 14 MQ-9 Reaper с начала эскалации на Ближнем Востоке.