Хуситы ударили ракетами по американскому авианосцу и сорвали воздушную атаку на Йемен

Атаку при помощи беспилотников и ракет на американский авианосец USS Harry S. осуществили Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах». Хуситы утверждают, что во время атаки американские силы планировали нанести «значительный удар» по территории Йемена.

«Йеменские ВМС, ракетные войска и войска беспилотных систем провели совместную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry S. Truman был атакован большим количеством беспилотников и крылатых ракет», — заявил представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа в трансляции телеканала Al Masirah.