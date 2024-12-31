Хуситы ударили ракетами по американскому авианосцу и сорвали воздушную атаку на Йемен
Хуситы ударили ракетами и БПЛА по американскому авианосцу USS Harry S. Truman
Атаку при помощи беспилотников и ракет на американский авианосец USS Harry S. осуществили Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах». Хуситы утверждают, что во время атаки американские силы планировали нанести «значительный удар» по территории Йемена.
«Йеменские ВМС, ракетные войска и войска беспилотных систем провели совместную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry S. Truman был атакован большим количеством беспилотников и крылатых ракет», — заявил представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа в трансляции телеканала Al Masirah.
Он подчеркнул, что в момент совершения йеменской операции военные силы США готовили крупную воздушную атаку на Йемен. В связи с атакой по кораблю готовившийся американский авиаудар на Йемен был сорван.
Ранее Хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. При помощи БПЛА силы «Ансар Аллах» уничтожили, по их мнению, важную цель израильского противника. До этого они сбили американский истребитель F/A-18 над Красным морем.
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