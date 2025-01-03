Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции вблизи Тель-Авива

Йеменские хуситы из повстанческого движения «Ансар Аллах» ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по электростанции, расположенной в районе Тель-Авива в Израиле. Об этом сообщил представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные силы йеменских вооружённых сил провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» принадлежащую израильскому врагу электростанцию, которая находится к востоку от оккупированного Яффо [Тель-Авив]. Ракета точно поразила цель», — приводит телеканал Al Masirah слова Сарии.

Представитель вооружённых сил хуситов отметил, что подразделения мятежного движения также ударили беспилотником по военному объекту в районе Тель-Авива. При этом ранее армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, которая была выпущена с территории Йемена. В центральных и южных районах еврейского государства звучали сирены воздушной тревоги.