Авианосец США вынужденно передислоцировался в Красном море из-за атак хуситов
Хуситы снова атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море
Хуситы вновь нанесли удар по американскому кораблю USS Harry Truman в водах Красного моря. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
В течение суток, по словам Сарии, йеменские подразделения, представляющие ракетные войска и беспилотные системы, провели совместную атаку в северной части Красного моря. Они нацелились на авианосец USS Harry Truman, а также несколько других военных кораблей, используя крылатые ракеты и дроны. Доклад процитировал телеканал Al Masirah, который контролируется хуситами.
Сариа подчеркнул, что после нападения судно США было вынуждено переместиться к наиболее отдалённому северу Красного моря. Он также отметил, что удары по группе авианосцев американских ВМС продолжались девять часов.
Напомним, о предыдущей атаке на USS Harry S. Truman с использованием ракет и дронов хуситы сообщили днём 10 января. Тогда, по данным мятежников, под удар попали и сопровождающие корабли.
Shutterstock / FOTODOM / Gail Heaton