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Регион
2 февраля, 04:31

Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями

В ночь на 2 февраля силы противовоздушной обороны РФ пресекли попытку украинских дронов нарушить воздушное пространство сразу трёх российских регионов. О результативной работе зенитчиков сообщили в Минобороны.

Расчёты ЗРК суммарно уничтожили пять БПЛА. Три из них удалось поразить над Курской областью, ещё по одному — над Белгородской и Брянской областями.

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Складские помещения загорелись в центре Харькова после падения БПЛА

Напомним, что прошлой ночью ВСУ также пытались атаковать Крым при помощи безэкипажного катера. Момент его уничтожения точным ударом попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Тимур Хингеев
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