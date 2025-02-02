Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями

В ночь на 2 февраля силы противовоздушной обороны РФ пресекли попытку украинских дронов нарушить воздушное пространство сразу трёх российских регионов. О результативной работе зенитчиков сообщили в Минобороны.

Расчёты ЗРК суммарно уничтожили пять БПЛА. Три из них удалось поразить над Курской областью, ещё по одному — над Белгородской и Брянской областями.