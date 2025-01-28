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27 января, 22:05

В Раде предложили дать русскому языку на Украине статус государственного

Депутат Рады Дубинский предложил сделать русский язык вторым государственным

Русскому языку на Украине следует придать статус второго государственного. Об этом в социальных сетях заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене. Это необходимо, чтобы иметь возможность устранять конфликты между гражданами страны.

«После детальных размышлений и анализа, я пришёл к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного», — считает Дубинский.

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После событий 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот, власти начали бороться не только с советским наследием, но и с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Эта тема является очень щепетильной для украинцев. В декабре прошлого года депутаты Рады даже устроили драку, обсуждая меры против защитника русского языка Юрия Бойко. В итоге его исключили из комитета по защите прав человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Артём Гапоненко
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