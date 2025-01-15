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15 января, 00:29

Британские школьники стали больше интересоваться русским языком

В школах Британии удвоилось число выпускников, сдающих русский язык

В Великобритании зафиксирован скачок интереса к русскому языку среди школьников. По данным Министерства образования Соединённого Королевства, за последние пять лет число выпускников, сдающих экзамены по данной дисциплине, почти удвоилось.

Так, в 2019 году экзамен A-level по русскому сдали 693 учащихся, тогда как в 2024 году этот показатель увеличился до 1 044 человек. Похожая ситуация наблюдается и на уровне GCSE — первом этапе получения аттестата о среднем образовании. Количество школьников, выбирающих русский, возросло с 1,6 тысячи в 2018/2019 учебном году до 2,6 тысячи в 2022/2023 году.

Эксперты объясняют это явление возросшим интересом подростков к русской культуре и языку, несмотря на напряжённые политические отношения между странами.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил создать единый экзамен по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы и научные организации на программы высшего образования. Правительство должно представить свои предложения до 1 мая 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nunik5

Анатолий Цейко
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