В России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Президент России Владимир Путин поручил ввести единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в вузы и научные организации на программы высшего образования. Документ по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства также отметил необходимость определения требований к уровню владения языком и порядку проведения вступительного экзамена. Правительство должно представить свои предложения до 1 мая 2025 года.

Кроме того, кабмину поручили создать государственный информационный сервис, чтобы иностранные абитуриенты и студенты могли узнать возможности, условия и меры поддержки при получении образования в России.

Изменения затронут и школьное образование. Для детей, не владеющих или слабо владеющих русским, поручено создать условия для обучения языку и их адаптации. Это касается и тех, кто не прошёл обязательное тестирование.