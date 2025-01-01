В России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов
Путин поручил ввести экзамен по русскому для иностранных абитуриентов
Президент России Владимир Путин поручил ввести единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в вузы и научные организации на программы высшего образования. Документ по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства также отметил необходимость определения требований к уровню владения языком и порядку проведения вступительного экзамена. Правительство должно представить свои предложения до 1 мая 2025 года.
Кроме того, кабмину поручили создать государственный информационный сервис, чтобы иностранные абитуриенты и студенты могли узнать возможности, условия и меры поддержки при получении образования в России.
Изменения затронут и школьное образование. Для детей, не владеющих или слабо владеющих русским, поручено создать условия для обучения языку и их адаптации. Это касается и тех, кто не прошёл обязательное тестирование.
Ранее Путин поручил кабмину разработать проект Основ государственной языковой политики. Российский лидер попросил представить предложения по единой методике преподавания русского языка и литературы, а также разработать единую линейку школьных учебников по данным предметам. Помимо этого, будут созданы учебные пособия по изучению языков республик. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Минпросвещения должно обеспечить школы соответствующими учебниками по предметам.
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