Путин поручил кабмину разработать проект Основ государственной языковой политики

Президент РФ Владимир Путин дал поручение заняться разработкой государственной языковой политики по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Исполнить поручение должны соответствующие ведомства.

«Правительству [поручено] – представить предложения о дополнительных мерах поддержки иностранных специалистов в области русистики и по формированию кадрового резерва преподавателей-русистов в мире; обеспечить условия для обучения русскому языку детей с миграционной историей, не владеющих или слабо владеющих русским языком», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, Путин попросил представить предложения по единой методике преподавания русского языка и литературы, а также разработать единую линейку школьных учебников по данным предметам. Помимо этого, будут созданы учебные пособия по изучению языков республик. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Минпросвещения должно обеспечить школы соответствующими учебниками по предметам «Русский язык» и «Литература». Информационная система «Национальный словарный фонд» будет интегрирована в федеральную систему «Моя школа», следует из текста поручений.

«Минкультуры совместно с Минцифры и исполнительными органами субъектов – оказывать содействие в проведении книжных фестивалей и ярмарок, включая ежегодную Всероссийскую неделю детской книги. МИДу России – обеспечить организацию и проведение ежегодно на базе российских загранучреждений мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка», — добавили в пресс-службе Кремля.