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19 декабря, 17:37

На Украине депутаты Рады устроили драку, обсуждая меры против защитника русского языка

Железняк: В Раде произошла потасовка во время обсуждения мер против Бойко

Депутаты Верховной рады устроили потасовку во время повторного обсуждения мер против Юрия Бойко, который выступил в защиту русского языка на Украине. О конфликте рассказал в своём телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

Участниками столкновения стали представители фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», а также члены депутатской группы «Платформа за жизнь и мир». В среду Рада провела голосование об исключении Бойко из комитета по защите прав человека, а 19 декабря этот вопрос был вынесен на повторное голосование.

Потасовка в Раде. Видео © Telegram / yzheleznyak

Представители «Европейской солидарности» выступают с резкой критикой Бойко. Они столкнулись интересами депутатской группой «Платформа за жизнь и мир», которую сейчас возглавляет Порошенко.

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После потасовки голосование всё же удалось провести. Большинство депутатов — 258 человек — поддержало исключение Бойко из комитета, против выступили только 6 человек, ещё 2 — воздержались.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о ежедневных потерях ВСУ, оценив их в 1,5 тысячи человек. Также обвинённый в госизмене депутат рассказал о планах Зеленского призвать за три месяца 160 000 человек.

Обложка ©

Telegram / yzheleznyak

Ольга Сливченко
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