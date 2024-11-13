Депутат Верховной Рады выдал, сколько бойцов теряют ВСУ каждый день

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценил ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек. По его словам, Владимир Зеленский планирует призвать за три месяца 160 000 человек, то есть по 50-55 тысяч в месяц или 1,5-1,8 тысячи человек в день. Именно такие ежедневные потери и несут ВСУ.

Кроме того, после победы Трампа объединились все про-военные силы, которые не дадут президенту США окончить войну. По мнению депутата, для этих целей было выделено около 170 млрд $, из которых уже украдено минимум 30% — 50 млрд $.

«Провоенные силы торопятся доосвоить деньги Байдена и Зеленского, которые идут на лоббизм заявлений о пользе вечной войны. При этом идёт подготовка проекта анти-Трамп», — поделился Дубинский в своём телеграм-канале.