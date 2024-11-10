С сайта Верховной рады пропал законопроект об объявлении Украиной состояния войны

С сайта Верховной рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны. Внимание на это обратил оппозиционный нардеп Александр Дубинский, арестованный на родине по обвинению в государственной измене. По словам парламентария, он поручил направить спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку простой запрос, куда же пропал тот самый законопроект № 7114.

В телеграм-канале Дубинский напомнил, что ещё в марте 2022 года Владимир Зеленский внёс в Раду этот документ. При этом на сайте украинского парламента есть законопроекты №7113 (Об утверждении указа о всеобщей мобилизации) и №7115 (Об одобрении указа об использовании ВСУ и других военных формирований). Каких-либо комментариев от руководства Рады на этот счёт пока не поступало.