С сайта Верховной рады пропал законопроект об объявлении Украиной состояния войны
Дубинский: С сайта Рады исчез законопроект об объявлении Украиной состояния войны
С сайта Верховной рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны. Внимание на это обратил оппозиционный нардеп Александр Дубинский, арестованный на родине по обвинению в государственной измене. По словам парламентария, он поручил направить спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку простой запрос, куда же пропал тот самый законопроект № 7114.
В телеграм-канале Дубинский напомнил, что ещё в марте 2022 года Владимир Зеленский внёс в Раду этот документ. При этом на сайте украинского парламента есть законопроекты №7113 (Об утверждении указа о всеобщей мобилизации) и №7115 (Об одобрении указа об использовании ВСУ и других военных формирований). Каких-либо комментариев от руководства Рады на этот счёт пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Позднее стало известно, что украинцы лишатся всех отсрочек от мобилизации после 9 ноября. По данным СМИ и официальных лиц Незалежной, подтверждать право на отсрочку придётся после каждого продления военного положения.
ТАСС / Иван Николаев