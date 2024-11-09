«Это безумие»: Новая идея Зеленского шокировала украинцев
Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь и возобновить полёты к концу января
Владимир Зеленский намерен возобновить авиаперелёты на Украине, передаёт интернет-газета «Страна». Первым он предлагает открыть аэропорт во Львове или Борисполь в Киевской области. Эксперты и анонимные источники подтверждают возможное открытие воздушных гаваней до окончания военных действий. Однако некоторые полагают, что это может быть пиар-ходом со стороны Зеленского.
«Идея открыть воздушное сообщение пока идёт война носит исключительно пиар-характер. Власти, на фоне крайне тяжёлого положения на фронте, хотят показать, что в стране хоть что-то налаживается, возвращаются элементы мирной жизни. Но военные говорят, что такой пиар может очень дорого обойтись. Открытие «Борисполя»— это вообще безумие», — пишет издание.
Отмечается, что Борисполь находится близко к границе с Россией, поэтому высоки риски случайного попадания. Также, по словам источников, во время воздушной тревоги летать нельзя. При этом иногда она может длиться часами и по несколько раз в день. В таких условиях стабильного расписания полётов быть не может, поэтому люди часами будут ждать своих рейсов.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что пребывание у власти Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины. По мнению нардепа, наиболее предпочтительным поворотом событий для Украины станет уход Зеленского и проведение выборов.
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