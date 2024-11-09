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9 ноября, 02:34

Зеленский разочаровал Раду: Украинский нардеп призвал экс-комика оставить власть

Депутат Рады Дмитрук назвал правление Зеленского худшим сценарием для Украины

Продолжение пребывания у власти Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США станет худшим сценарием для Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента в <...> стране, когда уже особо выбора не будет <...> и потерь будет больше», — заявил депутат на своём YouTube-канале.

Наиболее предпочтительным же поворотом событий для Украины станет уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное в Вашингтоне и Москву временное правительство, уверен нардеп.

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Артур Лапсаков
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