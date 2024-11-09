Зеленский разочаровал Раду: Украинский нардеп призвал экс-комика оставить власть
Депутат Рады Дмитрук назвал правление Зеленского худшим сценарием для Украины
Продолжение пребывания у власти Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США станет худшим сценарием для Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента в <...> стране, когда уже особо выбора не будет <...> и потерь будет больше», — заявил депутат на своём YouTube-канале.
Наиболее предпочтительным же поворотом событий для Украины станет уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное в Вашингтоне и Москву временное правительство, уверен нардеп.
Ранее стало известно, что миллиардер Илон Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Новые детали беседы политиков подчёркивают растущее влияние бизнесмена в администрации нового американского президента.
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