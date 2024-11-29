Стало известно о решении перенести Верховную раду в безопасный район Киева

На Украине было принято решение переместить Верховную раду в более защищённый район столицы, который находится под усиленной охраной. Вопрос безопасности стал приоритетом после возможной угрозы нового удара, исходящего от ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет Financial Times.

Сейчас парламент Незалежной располагается в центре Киева, в непосредственной близости от ключевых правительственных структур, таких как кабинеты министров, администрация президента и Национальный банк.