«Орешник» (ракета)
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Регион
29 ноября, 01:44

Стало известно о решении перенести Верховную раду в безопасный район Киева

FT: Власти Украины переместили Верховную раду из-за «Орешника»

На Украине было принято решение переместить Верховную раду в более защищённый район столицы, который находится под усиленной охраной. Вопрос безопасности стал приоритетом после возможной угрозы нового удара, исходящего от ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет Financial Times.

Сейчас парламент Незалежной располагается в центре Киева, в непосредственной близости от ключевых правительственных структур, таких как кабинеты министров, администрация президента и Национальный банк.

Главные новости СВО. ВС РФ освоили тактику проникающих штурмов, ВСУ винят «тыл» в военных провалах, 29 ноября
Главные новости СВО. ВС РФ освоили тактику проникающих штурмов, ВСУ винят «тыл» в военных провалах, 29 ноября

Ранее Путин заявил, что в ближайшее время Армия России готовится нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Президент напомнил, что режим Зеленского неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве, и эти попытки продолжаются.

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Shutterstock / FOTODOM / Alena Zharava

Тимур Хингеев
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