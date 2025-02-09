Песков сдержанно ответил на вопрос о первом разговоре Путина и Трампа по Украине
Песков не стал подтверждать или опровергать данные о разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о разговоре российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил при этом, что коммуникации между двумя странами возникают по разным каналам.
«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – объяснил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос ТАСС.
Ранее сегодня президент США рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Трамп подметил, что, если бы он был на посту президента в 2022 году, конфликта не произошло. После переговоров лидер США поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине.
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