Песков сдержанно ответил на вопрос о первом разговоре Путина и Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о разговоре российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил при этом, что коммуникации между двумя странами возникают по разным каналам.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – объяснил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос ТАСС.