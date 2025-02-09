Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 08:09

Песков сдержанно ответил на вопрос о первом разговоре Путина и Трампа по Украине

Песков не стал подтверждать или опровергать данные о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о разговоре российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил при этом, что коммуникации между двумя странами возникают по разным каналам.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – объяснил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос ТАСС.

Трамп раскрыл детали договора о гарантиях безопасности для Украины
Трамп раскрыл детали договора о гарантиях безопасности для Украины

Ранее сегодня президент США рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Трамп подметил, что, если бы он был на посту президента в 2022 году, конфликта не произошло. После переговоров лидер США поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине.

Обложка ©

Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar