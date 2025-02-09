Трамп раскрыл детали договора о гарантиях безопасности для Украины
NYP: Трамп предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на ресурсы на $500 млн
Америка планирует и дальше помогать Украине, но только при одном условии. Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что хочет заключить сделку с Владимиром Зеленским на $500 миллионов.
Американский лидер готов «в любом потенциальном мирном урегулировании» предоставить Киеву гарантии безопасности, а взамен получить доступ к редкоземельным металлам и газу на территории Украины. Зеленский сказал, что это «абсолютно справедливо». Тему могут поднять на встрече главаря киевского режима с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.
Как уже сообщал Life.ru, Трамп предложил Владимиру Зеленскому сделку: США продолжат оказывать помощь Украине в обмен на поставки редкоземельных металлов. Это предложение вызвало критику со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца. Тем не менее Зеленский готов рассмотреть такую возможность. Однако возникает важный нюанс: большая часть месторождений находится на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые теперь являются частью России. В связи с этим Зеленский предлагает поставки природных ресурсов именно с тех территорий, которые были освобождены от ВС России. На фоне этого заявления Мария Захарова напомнила оппонентам о значимом «ресторанном» правиле.
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