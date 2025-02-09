Америка планирует и дальше помогать Украине, но только при одном условии. Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что хочет заключить сделку с Владимиром Зеленским на $500 миллионов.

Американский лидер готов «в любом потенциальном мирном урегулировании» предоставить Киеву гарантии безопасности, а взамен получить доступ к редкоземельным металлам и газу на территории Украины. Зеленский сказал, что это «абсолютно справедливо». Тему могут поднять на встрече главаря киевского режима с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.