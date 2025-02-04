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Регион
4 февраля, 08:20

Шольца и Трампа рассорила битва за ресурсы Украины стоимостью в $15 трлн

Шольц осудил Трампа за ультиматум Украине о поставках металлов в обмен на помощь

Дональд Трамп и Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Х / Bundeskanzler Olaf Scholz

Дональд Трамп и Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Х / Bundeskanzler Olaf Scholz

Канцлер ФРГ Олаф Шольц жёстко воспринял ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Украины о поставках редкоземельных металлов в обмен на помощь. Он призывает использовать ресурсы для восстановления Незалежной после завершения конфликта.

«Было бы «очень эгоистично, очень эгоцентрично» использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки», — сказал немецкий премьер после неформального саммита ЕС в Брюсселе, его цитирует Tagesschau.

Шольц добавил, что перед Украиной стоят большие задачи, учитывая колоссальные разрушения. В связи с чем канцлер и призывает пустить богатства недр страны на её восстановление.

Зеленский не может купить Трампа редкоземельными металлами из-за Армии России на рудниках
Зеленский не может купить Трампа редкоземельными металлами из-за Армии России на рудниках

Разговоры о том, что Владимир Зеленский хочет расплатиться природными ресурсами за американскую помощь ведутся уже давно. А сейчас президент США Дональд Трамп сделал ему предложение – Америка готова помогать Украине, если та передаст ей свои редкоземельные металлы. Свой кусок пирога хочет урвать и Европа, однако Киев теперь уже не владеет большей частью ископаемых, так как залежи сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. А большая часть этих регионов уже находится под контролем России. Forbes оценивает стоимость полезных ископаемых Украины в $15 трлн, из которых залежи стоимостью в $12 трлн находятся на освобождённых Россией за время СВО территориях.

Андрей Бражников
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