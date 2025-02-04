Шольца и Трампа рассорила битва за ресурсы Украины стоимостью в $15 трлн

Канцлер ФРГ Олаф Шольц жёстко воспринял ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Украины о поставках редкоземельных металлов в обмен на помощь. Он призывает использовать ресурсы для восстановления Незалежной после завершения конфликта.

«Было бы «очень эгоистично, очень эгоцентрично» использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки», — сказал немецкий премьер после неформального саммита ЕС в Брюсселе, его цитирует Tagesschau.