По информации бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко, с началом конфликта с Россией его страна потеряла около половины своих природных ресурсов. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Муженко указал на важные запасы полезных ископаемых, расположенные в Донецкой и Луганской областях, а также в некоторых частях Запорожской и Херсонской областей. Муженко отметил, что контроль над этими регионами позволил России значительно восполнить свои затраты на ведение военных действий.

Он считает, что Россия «полностью окупит свои затраты на эту операцию», поэтому ей заморозка выгоднее, чем Украине.